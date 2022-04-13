Порт-Вила, , 06:38 — REGNUM На западе островного государства Вануату, вблизи острова Вануа-Лава 13 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Вануату TUBS

Землетрясение было зафиксировано в 13:32 по местному времени (05:32 мск), его эпицентр располагался в 82 километрах к западу от города Сола (1100 тыс. жителей, провинция Торба) и в 467 километрах к северо-западу от столицы Порт-Вила (35 900 жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

О пострадавших или разрушениях информация не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи западного побережья японского острова Окинава были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.

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