Новосибирск, 13 апреля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Новосибирске в трёх филиалах муниципальной аптечной сети на улицах Титова, Красный проспект и Демакова установили баки для просроченных лекарств. Об этом сообщили в мэрии города.

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«Через три месяца мы посмотрим, каким спросом пользуются баки, и тогда будет принято решение об их тиражировании по всей сети аптек», — уточнила председатель комитета охраны окружающей среды Новосибирска Мария Сидорова.

В баки принимаются стеклянные пузырьки, тюбики из алюминия и пластика, упаковки от таблеток и капсул (с таблетками и без), свечи, шприцы, капли, антибиотики, болеутоляющие и гормональные препараты. Не принимаются — градусники, органические и пищевые отходы, бытовые и электроприборы.