Токио, 13 апреля, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Власти японского города Исиока решили забить около тысячи свиней из-за вспышки чумы, сообщает агентство Kyodo.

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Сообщается, что вспышку чумы свиней зафиксировали на одной из ферм. Теперь администрация города решила забить поголовье животных на этом предприятии, а также провести расследование источников появления заболевания в префектуре Ибараки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в японской префектуре Гумма зафиксировали вспышку чумы свиней. Власти региона приняли решение уничтожить около десяти тысяч животных в рамках эпидемиологических мер. При этом последняя вспышка заболевания фиксировалась в Гумме в сентябре 2020 года.