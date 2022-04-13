Бишкек, , 05:43 — REGNUM Двое граждан Киргизии пострадали в результате конфликта на киргизско-таджикской границе между военнослужащими двух государств. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба минздрава Киргизии.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Двое пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе поступили 12 апреля в Лейлекский медицинский центр. У обоих были осколочные ранения. Один пострадавший, после оказания первой медицинской помощи, отправился на амбулаторное лечение. Второй пострадавший в настоящее время находится в стационаре, его состояние оценено как средней тяжести.

Конфликт между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошёл после того, как таджикские военные проникли на киргизскую территорию в районе села Селкана Лейлекского района Баткенской области. Перестрелка между сторонами длилась около 30 минут. Кроме того, Киргия заявила о миномётном обстреле со стороны Таджикистана в районе села Достук в Баткенской области.

В настоящее время стороны конфликта договорились об отводе техники и дополнительных сил из зоны противостояния.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пограничная служба Киргизии заявила о напряжённой обстановке на границе с Таджикистаном.

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