Владивосток, 13 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. В ночь на 13 апреля во Владивосток из Амурской области прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко и Олег Кожемяко

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«Рад приветствовать Александра Григорьевича Лукашенко на приморской земле. В 02:39 самолёт коснулся взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владивостока. Впереди насыщенная программа. Обсудим дальнейшее сотрудничество между Приморским краем и Республикой Беларусь», — написал в своем телеграм-канале губернатор Олег Кожемяко под видео встречи с Лукашенко в аэропорту.

Приморцы под публикацией оставили множество одобрительных и позитивных комментариев:

«Добро пожаловать на нашу землю! В Приморье».

«Александр Григорьевич! Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока».

«Белорусы молодцы, братьев своих, в отличие от западных хохлов, не предают».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов РФ и Белоруссии 12 апреля на космодроме «Восточный» длилась почти три часа.