Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля 2022, 15:26 — REGNUM Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Амурской области завершились.
Проходившая на космодроме Восточный встреча длилась почти три часа.
Ранее 12 апреля лидеры посетили космодром и пообщались с работниками «Восточного».
Кроме того, главы двух государств посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса «Ангары».
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