Киев, 13 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира так называемого «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и иных лиц по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наёмников и их участие в вооруженном конфликте), сообщила 12 апреля пресс-служба СКР.

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Кроме того, в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии.

До настоящего времени они принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил РФ. Кроме этого, в сети Интернет размещено интервью Мамулашвили журналисту одного из изданий с призывами к деструктивным и насильственным действиям, вплоть до уничтожения, российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

В ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», а также иные подразделения наемников. Их действиям следствие также даст уголовно-правовую оценку.

Напомним, что Ушанги (Мамука) Мамулашвили, являвшийся президентом Национальной федерации смешанных единоборств Грузии, создал в 2014 году «Грузинский национальный легион». Через него прошло около 100 грузинских наёмников, принимавших в 2014—2022 годах участие в боевых действиях на Украине.

Как сообщалоИА REGNUM председатель СКР Александр Бастрыкин 7 апреля поручил привлечь Мамулашвили к уголовной ответственности.

Также следует отметить, что Мамука Мамулашвили проиходится родным братом депутату грузинского парламентаНоне Мамулашвили, известной своими антироссийскими высказываниями.