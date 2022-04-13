Киев, 13 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Бывший грузинский министр обороны Ираклий Окруашвили вернулся в Грузию с Украины, сообщает 12 апреля exclusivetv.ge. Об этом Окруашвили сообщил на своей странице в соцсети и выложил свою фотографию с пункта пропуска на границы Украина и Польши.

Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

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«Оставайся с миром, Украина. Скоро вернутся еще больше грузин», — заявил. Окруашвили.

Напомним, что Окруашвили находился на территории Украины с начала марта, где возглавлял один из отрядов грузинских боевиков. Окруашвили в 2004—2006 годах занимал пост министра обороны Грузии, а затем был обвинён грузинскими правоохранительными органами в коррупции.