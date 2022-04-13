Тбилиси, , 09:24 — REGNUM Тбилисский таксист был арестован за незаконное лишение свободы двух граждан Латвии, сообщает 12 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе расследования выяснилось, что между обвиняемым и двумя гражданами Латвии, профессором и его другом, возникли разногласия по поводу платы за услуги такси. После чего таксист увёз пассажиров в неизвестном направлении и сказал им, что позволит им покинуть запертую машину только после оплаты 500 лари ($ 162). Водитель разрешил пассажирам покинуть машину только после того, как они попытались позвонить своим родственникам.

Ведется расследование по факту незаконного лишения свободы двух лиц. Данное преступление предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.