Москва, 13 апреля, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Ход допроса сдавшегося в плен заместителя командира 36 отдельной бригады украинской морской пехоты Ростислава Ломтева опубликовал Следственный комитет России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Во время допроса Ломтев заявил, что в декабре 2021 года выполнял в составе бригады некие боевые задачи. Также во время зачистки Мариуполя в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины его подразделение переместилось на завод «Азов», где и попало в окружение российских войск и подразделений ДНР.

«В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — заявил пленный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе сдались более тысячи украинских боевиков из бригады морской пехоты. По его словам, среди пленных оказались сотни раненых.