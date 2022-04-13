Буэнос-Айрес, , 10:30 — REGNUM Более 100 семей были эвакуированы из своих домов в аргентинской провинции Корриентес из-за наводнений, спровоцированных проливными дождями, накрывшими страну 11 и 12 апреля. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Клод Моне. Потоп. 1872

Больше всего пострадали города Сан-Луис-дель-Пальмар и Итузаинго. Некоторым эвакуированным потребовалась медицинская помощь. Тем не менее, благодаря своевременной эвакуации удалось обойтись без жертв.

Управление электроэнергетики в настоящее время работает над восстановлением электроснабжения в местах обрушения. Метеорологи прогнозируют уменьшение количества осадков в ближайшие дни.

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