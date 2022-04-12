Мариуполь, ДНР, 13 апреля, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Заявление о сдавшихся в плен в Мариуполе более тысячи украинских военных из бригады морской пехоты ВМСУ сделал глава Чечни Рамзан Кадыров 12 апреля в своём официальном телеграм-канале.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, у противника остались действовать только малочисленные группы, они не знают, что делать с ранеными, куда обращаться, и по какой-то причине боятся выйти с белым флагом к российским войскам.

Как уточняет глава Чечни, в глубине «Азовстали» находятся около 200 раненых, которые не могут получить медицинскую помощь и для которых будет лучше закончить сопротивление и вернуться домой.

«Обращаюсь к тем, кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов», — призвал украинских военнослужащих Кадыров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сдавшихся в плен, по данным военкора Александра Сладкова, около тысячи украинских военных в Мариуполе. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.