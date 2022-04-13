Мариуполь, ДНР, 13 апреля 2022, 00:01 — REGNUM Среди тех украинских боевиков, кто находится на территории «Азовтали» в городе Мариуполе (ДНР), много раненых, много убитых, сообщил 12 апреля бежавший из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Никита Тимонин.
Говоря о поведении командиров, он назвал его «неоднозначным», пояснив:
Он добавил, что, по его мнению, командирам «всё равно», поскольку они «сидят в бункере» и ничем не рискуют. Они не «бегают по улицам».
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