Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Культовая гитара Fender Mustang Курта Кобейна, использованная в клипе группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit, будет выставлена на аукцион в мае. Об этом 12 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Julie Kramer Курт Кобейн

Легендарная гитара станет частью трехдневного мероприятия Music Icons, которое пройдет 20–22 мая. Торги пройдут в нью-йоркском Hard Rock Cafe и в Интернете.

Гитара Fender Mustang Кобейна была использована в клипе на хит Smells Like Teen Spirit, и, по оценкам, на аукционе ее можно будет выкупить за 600 000-800 000 долларов. Покойный музыкант в 1991 году рассказал журналу Guitar World о гитаре: «Из всех гитар в мире Fender Mustang — моя любимая. У меня их было всего две».

Помимо Fender Mustang Кобейна, на аукцион будет выставлена и машина музыканта — небесно-голубой Dodge Dart 1965 года выпуска. Автомобиль будет включать оригинальные номерные знаки, и ожидается, что на аукционе за него будет выручено 400 000 — 600 000 долларов.