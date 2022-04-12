Скопье, 12 апреля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Камеры видеонаблюдения зарегистрировали избиение хорватского гандболиста Дениса Тота на дискотеке в Скопье.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, мужчина скончался 7 апреля, однако до публикации записей с видеокамер в полиции и поликлинике Скопье отрицали версии о насильственной смерти спортсмена и заявляли, что следов физического насилия на теле нет.

Согласно опубликованным кадрам, хорватский гражданин был убит на пороге ночного клуба: молодой человек ударил его кулаком в голову и повалил его на бетон, после чего к нему присоединились другие.