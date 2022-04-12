Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ситуация с возвращением Краснознамённой группы на Плотинку снова оказалась в центре скандала. Начавшееся утром 12 апреля голосование на официальном городском портале по её судьбе внезапно пропало с сайта, хотя должно было идти до 19 апреля.

Суть времени Краснознамённая группа, Екатеринбург

Как пишет Накануне. Ru, гражданам было предложено дать ответ на вопрос о том, стоит ли устанавливать шпили на одной из самых знаковых площадок. Ответ «Да» отметили 75% проголосовавших, а затем опрос неожиданно исчез. В администрации города журналистам пока не смогли назвать причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознамённую группу демонтировали в конце января 2013 года под покровом ночи. С тех пор активисты добиваются её восстановления на прежнем месте. Бывший глава города Александр Высокинский ранее не исключал, что её могут вернуть к концу 2020 года, но этого так и не случилось.