Кырджали, , 19:53 — REGNUM По меньшей мере 60 учеников, преподавателей и технических работников были эвакуированы из корпуса элитной общеобразовательной школы в селе Рани-Лист Кырджалийской области на юге Болгарии из-за масштабного пожара. Об этом 12 апреля сообщает БТВ.

На месте пожара 54.mchs.gov.ru

По предварительной информации, возгорание произошло в 8:00 утра по местному времени в одном из коридоров здания. Огонь быстро охватил помещения нескольких классов.

На место происшествия срочно выехали несколько бригад огнеборцев. Пожар был потушен в течение получаса. Жертв и пострадавших нет. Ведется расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии на уроке химии пострадал школьник