Болгария, 12 апреля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. По меньшей мере 60 учеников, преподавателей и технических работников были эвакуированы из корпуса элитной общеобразовательной школы в селе Рани-Лист Кырджалийской области на юге Болгарии из-за масштабного пожара. Об этом 12 апреля сообщает БТВ.

54.mchs.gov.ru На месте пожара

По предварительной информации, возгорание произошло в 8:00 утра по местному времени в одном из коридоров здания. Огонь быстро охватил помещения нескольких классов.

На место происшествия срочно выехали несколько бригад огнеборцев. Пожар был потушен в течение получаса. Жертв и пострадавших нет. Ведется расследование.