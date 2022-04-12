Москва, 12 апреля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Действие водительских удостоверений, срок годности которых истекает, продлевается на три года, заявил 12 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин.

Водительское удостоверение

Михаил Мишустин «Ещё одно постановление, направленное на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений – тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет».

Кроме того, отметил глава правительства, на год будет продлено действие некоторых санитарно-эпидемиологических заключений.