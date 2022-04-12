Ивдель, Свердловская область, , 18:34 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ГИБДД Ивделя поймали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от госавтоинспекторов Югры. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Пьянство за рулём

По данным правоохранительных органов, сотрудники Госавтоинспекции в Советском районе ХМАО потребовали от нарушителя остановиться. Однако он выехав на трассу Ивдель — граница ХМАО, но там его в итоге задержали.

Нарушитель оказался пьяным и не имеющим водительского удостоверения. На днях он купил автомобиль «Тойота» и решил отметить приобретение. Результатом стал арест на десять суток.