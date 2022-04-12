Ивдель, Свердловская область, 12 апреля 2022, 18:34 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ГИБДД Ивделя поймали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от госавтоинспекторов Югры. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Пьянство за рулём
Пьянство за рулём

По данным правоохранительных органов, сотрудники Госавтоинспекции в Советском районе ХМАО потребовали от нарушителя остановиться. Однако он выехав на трассу Ивдель — граница ХМАО, но там его в итоге задержали.

Нарушитель оказался пьяным и не имеющим водительского удостоверения. На днях он купил автомобиль «Тойота» и решил отметить приобретение. Результатом стал арест на десять суток.