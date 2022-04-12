Подгорица, 12 апреля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. На конец марта 2022 года в Черногории насчитывалось 53,4 тысячи безработных, что на 3,7 процента меньше, чем в феврале, свидетельствуют данные Службы занятости Черногории (ZZZCG).

Безработица

Уровень безработицы, согласно ежемесячному отчету, снизился с 23,91 процента до 23,02 процента. Самый высокий показатель, 32,7 процента, был зафиксирован в июле 2000 года, а самый низкий — в августе 2009 года, 10,1 процента.