Москва, 12 апреля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Снижение стоимости нефти на глобальных рынках носит временный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению эксперта, снижение стоимости «чёрного золота» связано с решением США продавать нефть из своих резервов. Однако эффект от таких мер будет непродолжительным, убежден собеседник ИА REGNUM.

«Санкции приводят к разрыву экономических отношений. Но нужно понимать, что они приводят и к росту мировых товарных цен. Сейчас цены на нефть пошли вниз из-за продажи нефти из американских хранилищ. Это временное явление. Дальше цены на нефть все равно должны будут пойти вверх», — спрогнозировал Колташов.