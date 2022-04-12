Париж, , 16:15 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предложила ввести новый формат срока полномочий президента в стране, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Марин Ле Пен предложила ввести во Франции «невозобновляемый семилетний срок» полномочий президента.

Семь лет, которые, по словам Марин Ле Пен, позволят вернуть функции президента «престиж», способность проводить «длительную акцию», избегая при этом риска «перманентной» президентской кампании.

В настоящее время президент Франции избирается сроком на пять лет и не может находиться у власти больше, чем два срока подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, соперник президента Франции Эммануэля Макрона во втором туре выборов Марин Ле Пен не захотела «брать» Марион Марешаль-Ле Пен в своё правительство.

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