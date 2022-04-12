Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Арендные ставки на пользование коммерческими помещениями в Санкт-Петербурге могут сократиться до 40% к осени 2022 года. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе компании Rusland SP Retail.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

Аналитики компании прогнозируют возможный спад ставок, который может начаться от 20% и достигнуть 40%. К первоначальным условиям по договорам аренды собственники вряд ли смогут вернуться.

Эксперты выделяют следующие причины: спад доходов населения, инфляция и высокие ставки по кредитам. Также на сокращение стоимости аренды коммерческих помещений может повлиять рост смет и открытие новых проектов, зависимость от импорта. Все эти факторы снижают рентабельность бизнеса.

«Сейчас многие экономические факторы сложились таким образом, что развитие и комфортная работа большинства арендаторов на прежних условиях станет невозможна, — отметил старший консультант Rusland SP Retail Денис Неробеев. — Накопленная инфляция за три месяца 2022 года составила 10%, а по итогам года инфляция точно превысит 20%. На этом фоне доходы населения в реальном выражении продолжат падать, что приведёт к снижению спроса на большинство товаров и услуг не первой необходимости».

Аналитик заключил, что путём поддержки рентабельности станет сокращение расходов на аренду. В экономических условиях собственникам придётся пойти на уступки. В ряде объектов такая тенденция уже наблюдается.