Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Сотрудники управления собственной безопасности МВД России проводят массовые обыски у сотрудников ГИБДД в Ростовской области. В чём подозреваются сотрудники дорожной полиции, пока неизвестно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инспектор ДПС

О проводимых у ряда сотрудников ГИБДД в Ростовской области обысках ТАСС сообщил источник на условиях анонимности. Мероприятия проводят сотрудники управления собственной безопасности «Кавказ» МВД России.

ИА REGNUM не располагает официальным подтверждением или опровержением данной информации.