Варшава, 12 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Польский суд по ходатайству прокуратуры Гданьска арестовал на три месяца гражданина РФ, который ранее был задержан военной полицией по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на прокуратуру Гданьска.

Ashely Moreno Арест

«Выводы Службы военной контрразведки указывали на то, что он осуществляет шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации. В том числе собирал информацию о воинских частях, их оснащении и положении с кадрами», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Как пояснил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, задержанный живёт в Польше уже 18 лет, и занимается предпринимательской деятельностью. Его задержание стало результатом расследования, проводимого отделом по военным делам польской окружной прокуратуры в Гданьске.

По словам Жарина, задержание произошло 6 апреля. Данные, собранные следствием, свидетельствуют о том, что он по заданию российских спецслужб собирал информацию о боеготовности вооружённых сил Польши и НАТО. Следствием был предоставлен обширный доказательный материал, который сейчас изучается. Задержанному было предъявлено обвинение в шпионаже в соответствии со статьёй 130 часть 1 УК Польши.

Кроме того, Жарин сообщил, что 4 апреля военной жандармерией были задержаны два гражданина Белоруссии, проводившие в Польше разведывательные мероприятия в пользу белорусских спецслужб. По мнению польской контрразведки, они проводили действия по разведке объектов, имеющих критическое стратегическое значение для обороны Польши.