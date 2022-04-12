Амман, 12 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Чрезвычайное происшествие произошло на ткацкой фабрике в городе Ирбид на севере Иордании. Об этом 12 апреля сообщает официальное информационное агентство Petra.

Sergeant James McCauley Взрыв

По данным журналистов, на заводе взорвался газовый котёл. В результате взрыва пострадали 16 работниц завода. Часть из них была доставлена в больницу имени королевы Райи.

По предварительным данным, жизням пострадавших ничего не угрожает.

На месте инцидента работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.