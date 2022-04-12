Космодром «Восточный», Амурская область, , 14:54 — REGNUM Россия может рассчитывать на участие Белоруссии в дальнейшем строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 12 апреля на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на площадке космодрома.

Александр Лукашенко и Владимир Путин President.gov.by

Белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу за приглашение к участию в строительстве. Он отметил, что белорусские строители могут быть востребованы и для таких гигантских проектов, как «Восточный».

«Спасибо, что пригласили нас поучаствовать в этом строительстве, мы обязательно примем ваше предложение, предложим вам интересные варианты. На белорусов можете рассчитывать», — заверил Лукашенко.

Он добавил, что на космодроме не ощущается влияние западных санкций. Здесь «всё отечественное», здесь трудятся тысячи людей.

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