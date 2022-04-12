Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Амурской области завершились.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Проходившая на космодроме Восточный встреча длилась почти три часа.

Ранее 12 апреля лидеры посетили космодром и пообщались с работниками «Восточного».

Кроме того, главы двух государств посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса «Ангары».

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