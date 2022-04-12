Москва, 12 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Генсек ОПЕК в данном случае не является лицом, принимающим решения — позиция крупнейших добывающих нефть стран в организации так или иначе превалирует, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

«Но в целом он, несомненно, выражает позицию большинства стран картеля. Ко всем из них у прогрессивного западного сообщества могут возникнуть те или иные претензии по вопросам соблюдения демократических норм.

Так что нет никакого смысла сейчас помогать Западу свалить Россию, если потом точно так же могут прогнуть любого из них. Тем более, что теперь уже очевидно, что доллары и евро на счетах могут быть в любой момент заморожены.

С присоединением России по схеме ОПЕК+ возможности картеля существенно увеличились. При этом, благодаря особенностям логистики, Россия не претендует на большую часть тех рынков, на которые поставляют свою нефть большинство участников организации.

Да и сами эти страны имеют мало возможностей заместить русскую нефть на ее традиционных рынках, как показал опыт Саудовской Аравии 2020 года. То есть для организации участие в ней России приносит прямую и ощутимую выгоду.

Более того, в связке с Россией на страны картеля существенно сложнее давить политическими и военными мерами. Это, конечно, не значит, что США и ЕС не удастся добиться ни от одной из стран увеличения поставок.

Но за это придется заплатить серьезными политическими и экономическими уступками и гарантиями, возможно также поставками вооружений на льготных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, объём нефти, который страны Европейского союза закупали в России, им не восполнить, заявил 11 апреля генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

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