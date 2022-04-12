Манила, 12 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Власти Филиппин заявили, что по меньшей мере 42 человека погибли в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом «Меги», сообщает CNN Indonesia.

Sochiadm.ru Шторм

Ураган «Меги» обрушился на Филиппины 10 апреля при скорости ветра до 65 км в час.

Напомним, в конце 2021 года Филиппины пострадали от тайфуна «Раи». Тогда в результате тайфуна погибли 388 человек. Тайфун также вызвал перебои в подаче электроэнергии и сильные наводнения в нескольких районах Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 28 человек погибли в центральной и южной части Филиппин в результате наводнения и оползней, вызванных тропическим штормом «Меги».