Москва, , 15:09 — REGNUM Евросоюз превратился в агрессивную военную машину Североатлантического альянса, заявила 12 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля является декларацией о переходе союза в «новое качество».

«Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество — из экономического блока, гуманитарного, политической организации — эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», — сказала Захарова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, комментируя события на Украине, заявил о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

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