Москва, 12 апреля 2022, 15:09 — REGNUM Евросоюз превратился в агрессивную военную машину Североатлантического альянса, заявила 12 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля является декларацией о переходе союза в «новое качество».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, комментируя события на Украине, заявил о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».
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