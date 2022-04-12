Москва, 12 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Информация о дефолте по евробондам России не соответствует действительности, заявил 12 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Информация, опубликованная CNN, не соответствует действительности. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам», — заявил он журналистам.

Силуанов подчеркнул, что иностранные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий властей и банков Соединенных Штатов.