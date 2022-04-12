Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 15 апреля 45 сезонных точек в различных районах города начнут реализацию корюшки. Об этом 12 апреля сообщили в городском комитете имущественных отношений.

Дарья Драй ИА REGNUM Корюшка

Приобрести сезонную рыбу в этих точках можно будет до 31 мая. Реализация продукции будет осуществляться на городских участках, которые предоставляются предпринимателям по договорам.

Большая часть таких точек расположена в Кировском (8), Выборгском (7) и Красносельском (7) районах города. Меньше всего в Василеостровском и Пушкинском районах, по одному в каждом.

При этом ни одной точки нет на территории Адмиралтейского, Колпинского, Курортного, Московского, Петроградского и Петродворцового районов.

Как отмечают в комитете, продажа рыбы может осуществляться и в другое время в течение года, но при условии использования передвижных средств развозной торговли.