Тиндуф, , 14:38 — REGNUM Военные самолёты ВВС Алжира доставили партию гуманитарной помощи для беженцев в Западной Сахаре. Об этом 12 апреля сообщает Al-Bilad со ссылкой на заявление министерства национальной обороны.

Гуманитарная помощь AF.mil

По последним данным, груз в 132 тонны гуманитарной помощи был доставлен в Тиндуф четырьмя военно-транспортными самолетами, вылетевшими с авиабазы ​​​​Буфарик.

В состав партии помощи вошёл груз продовольствия и медикаментов, собранный алжирским отделением международной организации Красный Полумесяц.

По данным журналистов, беженцам будут переданы продуктовые наборы для совершения ритуальной трапезы в священный для мусульман месяц Рамадан.