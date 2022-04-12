Москва, 12 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Наша страна была и остаётся максимально восприимчивой и отзывчивой, другое дело, что в последние 30 лет она оказалась более восприимчивой к мировому бескультурью, чем к культуре, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 12 апреля, комментируя высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Цитата из к/ф «Как закалялась сталь». Реж. Николай Мащенко. 1973. СССР Павел Корчагин

Как сообщалось ранее, Медведев заявил, что Россия не будет «в отместку идиотам» закрываться от мира и что «никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует».

«Сказать, что Россия «не будет закрываться от мира», наверное, надо было, однако, на мой взгляд, и так понятно, что в области культуры наша страна всегда была и остаётся максимально восприимчивой и отзывчивой. Другое дело, что в последние 30 лет она оказалась более восприимчивой к мировому бескультурью, чем к культуре, и результаты этого мы наблюдаем на многих наших соотечественниках сегодня. Дорогу бескультурью, извращениям, человеконенавистничеству в Россию необходимо перекрыть. И надо шире открыть доступ для наших людей к культуре стран Азии, Латинской Америки, Африки.

Что же до западноевропейской культуры, то, на мой взгляд, её результаты стоит осмыслить глубже, чем это было сделано после Второй мировой войны. Ведь Гитлер действительно, как в концентрированной форме на это указал в финале своего «Белого тигра» Карен Шахназаров, воплотил чаяния очень значительной части европейских элит — элит, «воспитанных» на том, что считается высокими достижениями европейской культуры. Как такое могло произойти, как нацисты в годы той войны могли идти в Берлине слушать Бетховена, восхищаться им, а потом ехать на восточный фронт и убивать стариков, женщин и детей? Есть о чём задуматься, согласитесь!

Главное же заключается в том, что резервы нашего мозга, нашей души, нашего сердца не безграничны, как бы нас ни пытались убедить в обратном. И надо — давно пора! — дать в них больше места великой русской культуре. Прежде всего культуре советской эпохи, а из неё — культуре 1920-х и 1930-х годов. Именно в эти годы были воспитаны и сформировались поколения, принесшие себя в жертву и победившие в Великой Отечественной войне. Русских религиозных философов они точно не читали, а вот «Разгром» Фадеева и «Как закалялась сталь» Островского — читали. У нас в последние десятилетия много в кино и на ТВ обезьянничали с тех, кто теперь, по словам Дмитрия Медведева, показали себя как идиоты, и идиоты они и есть, а в Китае в 1999 году сняли сериал по «Как закалялась сталь». Вот бы посмотреть, что они там для себя нынешних увидели!» — отметил Михаил Демурин.