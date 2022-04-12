Белгород, , 14:25 — REGNUM Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину, сообщили 12 апреля в пресс-службе городской администрации.

Народные дружинники участвуют в профилактических рейдах Adm44.ru

Дружинники будут патрулировать улицы в вечернее и ночное время, а также помогать полиции в обеспечении правопорядка. Членом дружины может стать любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний. Кандидатам необходимо предоставить пакет документов. Условия работы и порядок выплат за дежурство регламентируется решением депутатов горсовета от 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти объявили о планах увеличить народную стражу в Белгороде в два раза.

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