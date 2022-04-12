Белгород, 12 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину, сообщили 12 апреля в пресс-службе городской администрации.

Adm44.ru Народные дружинники участвуют в профилактических рейдах

Дружинники будут патрулировать улицы в вечернее и ночное время, а также помогать полиции в обеспечении правопорядка. Членом дружины может стать любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний. Кандидатам необходимо предоставить пакет документов. Условия работы и порядок выплат за дежурство регламентируется решением депутатов горсовета от 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти объявили о планах увеличить народную стражу в Белгороде в два раза.