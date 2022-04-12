Донецк, , 14:08 — REGNUM В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел населённого пункта Озеряновка. Об этом 12 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

В 13:00 с украинских позиций в населённой пункте Новгородское была обстреляна Озеряновка. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе группа боевиков попыталась прорваться с территории промышленной зоны.