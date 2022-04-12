Белгород, 12 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал предстоящий финал чемпионата России, который пройдёт в Белгороде. Об этом 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации.

Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России Киберспортсмен

Смит отметил, что в 2021 году турнир стал «одним из самых массовых спортивных мероприятий в России» — за время проведения финала арену в Челябинске «посетили практически 10 тыс. человек». «С каждым годом Чемпионат России по компьютерному спорту привлекает все больше участников и зрителей… Уверен, что в этом году финал Чемпионата в Белгороде подарит и зрителям и участникам множество положительных эмоций», — поделился он.

ИА REGNUM напоминает, что финал чемпионата пройдёт 21 и 22 мая 2022 года в спорткомплексе «Белгород Арена» — его организатором выступает Федерация компьютерного спорта России и Правительство Белгородской области. Киберспортсмены будут состязаться в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 22, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка Clash Royale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game.