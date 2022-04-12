Москва, 12 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В 2022 году в России пройдёт более 4,5 тыс. спортивных мероприятий с участием иностранных спортсменов. Об этом 12 апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

«В 2022 году готовится к проведению более 4500 спортивных мероприятий по 134 олимпийским и неолимпийским видам спорта», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что это чемпионаты, кубки, первенства России и другие всероссийские соревнования. Из них проведено более 1200 турниров.

Также он рассказал, что иностранные сборные подтвердили участие в чемпионате России по плаванию, всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике.

По словам Чернышенко, сейчас обретает все более конкретные очертания движение «Мы вместе. Спорт».