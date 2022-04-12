Москва, 12 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 апреля проведет в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития Арктической зоны РФ, сообщает 12 апреля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы комплексного социально-экономического развития арктических территорий России и международного сотрудничества в Арктике, развитие Северного морского пути, а также меры по обеспечению охраны окружающей среды и мониторингу климатических изменений в регионе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос ускоренного начисления «северных» надбавок молодым специалистам в Арктической зоне.

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