Москва, , 13:15 — REGNUM Федерация фехтования России (ФФР) подаст иск в гражданский суд Швейцарии в связи с отстранением спортсменов от международных соревнований. Об этом 12 апреля сообщил президент организации Ильгар Мамедов.

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«Принято решение подать свою претензию на отстранение от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации в гражданский суд Швейцарии», — цитирует Мамедова ТАСС.

Он отметил, что представителями в суде будут Софья Великая, Артур Ахматхузин, Дмитрий Жеребченко и непосредственно ФФР.

По словам Мамедова, у российских спортсменов нет возможности выступать в нейтральном статусе, пока идут суды. Это не предусмотрено уставом Международной федерации фехтования (FIE).

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