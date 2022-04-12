Москва, 12 апреля 2022, 13:15 — REGNUM Федерация фехтования России (ФФР) подаст иск в гражданский суд Швейцарии в связи с отстранением спортсменов от международных соревнований. Об этом 12 апреля сообщил президент организации Ильгар Мамедов.
«Принято решение подать свою претензию на отстранение от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации в гражданский суд Швейцарии», — цитирует Мамедова ТАСС.
Он отметил, что представителями в суде будут Софья Великая, Артур Ахматхузин, Дмитрий Жеребченко и непосредственно ФФР.
По словам Мамедова, у российских спортсменов нет возможности выступать в нейтральном статусе, пока идут суды. Это не предусмотрено уставом Международной федерации фехтования (FIE).
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