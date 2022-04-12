* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 12 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В то время как западные страны обусловили дальнейшую помощь Афганистану соблюдением прав человека, заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал не политизировать оказание гуманитарной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», заместитель пресс-секретаря движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Билал Карими подчеркнул, что политические и гуманитарные вопросы должны быть отделены друг от друга, и призвал международное сообщество не использовать гуманитарную помощь как инструмент для давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы призываем международное сообщество не политизировать оказание гуманитарной помощи Афганистану и не увязывать этот вопрос с возможностью обучения девочек старше шестого класса», — заявил Карими.

Спецпосланники Франции, Германии, Италии, Норвегии, Великобритании и США недавно договорились, что объём и виды международной помощи Афганистану будут зависеть от вопросов прав человека, включая право девочек на образование на всех уровнях.

Абдулла аль-Дардари, глава Программы развития ООН в Афганистане, недавно подчеркнул, что без серьёзного плана по восстановлению возможности афганского народа зарабатывать средства к существованию, будет очень трудно справиться с тяжелейшим гуманитарным кризисом в стране.

«Одной только гуманитарной помощи недостаточно. Если мы хотим уменьшить бремя человеческих проблем, мы должны работать над возможностью людей добывать средства к существованию», — добавил он.

Глава ПРООН в Афганистане заявил, что с августа 2021 года ВВП Афганистана упал на 25%.