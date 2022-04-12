Богота, , 13:24 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке 12 апреля примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом всплеску насилия в Колумбии. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Дуке (сс) Policía Nacional de los colombianos

Дуке прибыл в Нью-Йорк после публикации отчёта ООН о росте насилия в колумбийский провинциях Чоко, Путумайо и Араука. Больше всего от деятельности преступных группировок пострадало гражданское население, в первую очередь коренные и афроколумбийские поселения. Ситуацию усугубляют регулярные столкновения между регулярной армией и диссидентами FARC.

Несмотря на то, что мирное соглашение с FARC о прекращении огня было подписано в 2016 году, 315 партизан были убиты в ходе операций армии. Кроме того, в докладе ООН говорилось об убийствах 43 активистов и общественных деятелей. Организация напомнила Дуке о необходимости соблюдения мирного соглашения и призвала усилить меры профилактики и защиты.

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