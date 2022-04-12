* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 12 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Афганистан — земля «временного» мира. За последнее столетие в стране произошло несколько восстаний и несколько кровопролитных войн. За этот период силой оружия было отменено восемь конституций. Быт, мультикультурность и полиэтничность, всегда служили почвой для недовольства и разобщенности в обществе. Это превратило страну в поле решения бесконечных этнических, региональных и глобальных споров. Об этом пишет газета «8 Собх».

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Вопреки пропаганде режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что война окончена и в результате их режим установил свой суверенитет и обеспечил безопасность, повседневная реальность афганского общества показывает, что предприняты первые шаги для начала новой войны против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Андарабе, Панджшере; назревает противостояние в Тахаре, Бадахшане, Кандагаре и других регионах страны. Поэтому, абсолютная власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это иллюзия.

Режим «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что его власть является абсолютной и распространяется на весь Афганистан. Он также утверждает, что люди довольны этим исламским режимом, и что никто не хочет снова воевать с ними. Конечно, каждый режим в мире использует пропаганду и ложь, чтобы выжить и популяризовать свой образ. Но недостатки и уязвимые места режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) таковы, что их невозможно скрыть от глаз афганского народа и всего мира.

По последним статистическим данным, половина афганцев стремится покинуть родину. Это означает, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) люди испытывают большое разочарование и поэтому стремятся уехать из страны. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы. Чтобы продолжить образование своих детей, люди выбирают другие пути, например, такие как отъезд за границу. До того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большое количество людей работало в различных государственных учреждениях. С приходом радикалов многие учреждения прекратили свою деятельность, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили большую часть сотрудников оставшихся государственных учреждений и заменили их лояльными к режиму людьми.

Экономика страны сильно пострадала, и её уровень упал до такой степени, что она находится на грани полного краха. Результатом этой ситуации и массовой безработицы стало бегство миллионов людей, которые в последние месяцы нелегально добрались до соседних стран, а те, кто остался, хотят эмигрировать. Эти события лишили афганский народ ощущения физической и психологической безопасности. Многие считают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неспособны управлять Афганистаном. Разочаровавшиеся люди либо покидают родину, либо отправляются воевать.

В последние дни силы Фронта национального сопротивления нанесли сильный удар по позициям «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Андарабе, в результате чего талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли тяжёлые потери. Междоусобные столкновения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также привели к гибели нескольких из них. Успехи сил Фронта национального сопротивления в Андарабе заставили прибыть туда некоторых видных чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В граничащей с уездом Андараб (провинция Баглан) провинции Панджшер было совершено несколько нападений на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которых погибли командиры и солдаты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Точно так же некоторые командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены в результате взрывов в провинции Бадахшан. В последние дни в провинции Кандагар были совершены теракты против боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Недавно были предприняли атаки на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Варсадж провинции Тахар и в других частях этой провинции.

Минувшей зимой в соседнем с Андарабом уезде Хост-ва-Ференг провинции Баглан, силы Фронта национального сопротивления нанесли талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тяжёлые потери. Все эти очевидные события, о которых сообщила пресса, и то, что правящий режим в Кабуле знает, что присутствие и возможности их противников являются фактом, означают, что война в Афганистане ещё не окончена, и что настоящий и прочный мир требует всеобъемлющего диалога, что это возможно через децентрализованную (федеративную) политическую структуру и всеобщие выборы.

У талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть иллюзии относительно суверенитета и власти. К сожалению, это ошибка, которую совершили большинство правителей и политиков в истории Афганистана после прихода к власти. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что народ Афганистана устал от войны, и никто не хочет им противостоять. Но уровень общественного недовольства, вызванного этнической политикой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их строгими принципами, выше, чем думает мировое сообщество. Это недовольство, несомненно, в будущем изменится и будет выражаться в форме гражданских и даже вооружённых протестов.