Краснодар, , 12:54 — REGNUM В Краснодарском крае в коронавирусные стационары за сутки попали 112 новых пациентов, данные 12 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 11 апреля, сообщалось о госпитализации 89 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, это на один случай меньше, чем накануне. В числе новых пациентов трое детей, в том числе десятимесячный младенец.

«В Краснодаре заболели 42 человека, в Ейском районе – 10, в Тбилисском районе – 8, в Красноармейском – 6, в Мостовском и Новопокровском районах – по 4 новых случая, в Выселковском, Туапсинском, Усть-Лабинском и Щербиновском – по 3, в Калининском – 2, в Анапе, Горячем Ключе, Динском, Кавказском, Новокубанском, Павловском районах, Новороссийске – по одному», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 254 667 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4480. Выздоровели 241 069 человек, скончались 10 767 пациентов. В ковид-стационарах остаются 1 296 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 53 жителя, на ЭКМО – один.