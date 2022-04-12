Сеул, 12 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён встретился 12 апреля со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом, с которым обсудил вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и на Украине.

Чон Ый Ён высоко оценил вклад Швеции в решении северокорейской проблемы.

В свою очередь, Норлен подтвердил поддержку усилий Сеула по установлению мира на Корейском полуострове.

Отметим, что представитель парламента Швеции прибыл в Южную Корею по приглашению спикера Национального собрания (парламента) страны Пак Бён Сока.