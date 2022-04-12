Москва, 12 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Банк России должен перестать блокировать развитие российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы Банка России о том, что инфляция вернется к цели в 2024 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Сейчас инфляция определяется произволом монополий. Имеет место инфляция издержек, на которую Банк России не оказывает никакого влияния. Но если Банк России будет по-прежнему блокировать развитие, если развитие будет только на основе субсидий и льгот, выделяемых правительством, то тогда мы, конечно, не сможем справиться со всем многообразием задач, которые перед нами встают, — сказал Делягин. – Потому что экономика сейчас очень сложная, производство очень сложное, и мы не можем выписать на бумажке в столбик все изделия, которые нам нужно начать производить самим. Надо создать нормальные условия, обеспечить дешевый кредит, защитить собственность от бандитов и произвола монополий, и тогда все будет создаваться само. Но для этого необходима принципиально иная политика Банка России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин раскритиковал ЦБ РФ за то, что политика регулятора не позволяет России эффективно противостоять Западу.