Путин заявил, что терпеть геноцид в Донбассе было невозможно
Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Продолжать терпеть геноцид населения республик Донбасса было невозможно. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин на космодроме «Восточный» в Амурской области.
Kremlin.ru
Владимир Путин
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Путин напомнил, что Киев публично отказался выполнять Минские соглашения. Поэтому продолжать терпеть геноцид населения в Донбассе было невозможно, сказал президент.
Он также отметил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.