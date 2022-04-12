Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Продолжать терпеть геноцид населения республик Донбасса было невозможно. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Путин напомнил, что Киев публично отказался выполнять Минские соглашения. Поэтому продолжать терпеть геноцид населения в Донбассе было невозможно, сказал президент.

Он также отметил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.